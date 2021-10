롯데카드, '로카앱' 전면 개편…고객중심 디자인·콘텐츠 강화

머신러닝 기반 300여개 선호예측 모델 적용, 개인화 서비스 고도화

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 모바일 애플리케이션 '로카앱'을 전면 개편하고 고객 중심으로 디자인과 콘텐츠를 강화했다고 18일 밝혔다.

이번 앱 전면 개편은 2018년 이후로 4년 만이다. 고객 관점에서 사용자 인터페이스(UI)와 사용자경험(UX)를 개선해 편의성을 높이고 고도화된 선호예측 모델을 도입해 개인화 기능을 강화했다. 또 롯데카드 미소지자도 이용할 수 있는 다양한 서비스를 앱에 구현했다.

먼저 롯데카드는 고객의 서비스 이용 동선을 기반으로 서비스 배치와 구조를 재편해 고객이 더 편하게 앱을 이용할 수 있게 했다. 고객 사용빈도가 높은 카드매니저, 카드 이용정보, 지난달 이용금액, 이용대금명세서 등을 앱 상단에 배치해 필요한 정보를 쉽고 빠르게 접근할 수 있다.

시스템 기반의 딱딱한 디지털 문체에서 벗어나 사람간의 소통을 기반으로 한 UX라이팅 가이드라인을 수립하고, 이를 앱의 모든 문장과 단어에 반영했다. 불필요한 표현은 과감히 제거하고, 일관되고 쉬운 표현을 사용해 고객이 핵심을 한 눈에 알 수 있도록 했다.

롯데카드는 고객의 이용 패턴과 소비성향 데이터를 머신러닝 기반으로 분석하고, 300여개의 선호예측 모델을 개발해 앱의 개인화 서비스를 정교하게 개선했다. 로카앱은 이 모델을 활용해 고객 맞춤형 정보를 적시에 피드 형태로 제공한다. 피드는 화면 스크롤을 통해 콘텐츠를 볼 수 있는 형태로, 간단한 스크롤만으로도 맞춤형 게시물, 이벤트, 터치 혜택 등을 빠르게 확인할 수 있다.

아울러 본인명의 롯데카드가 없더라도 준회원으로 가입해 앱 서비스를 이용할 수 있도록 해 고객 저변을 넓혔다. 준회원으로 가입하면 보유하고 있는 모든 계좌와 카드 청구액을 한 번에 확인할 수 있는 오픈뱅킹 서비스를 이용할 수 있고, 청소년 용돈카드 티니패스 카드를 이용하는 10대 청소년도 앱에서 잔액과 이용내역 조회가 가능해진다. 롯데카드는 향후 준회원을 위한 다양한 서비스를 앱에 탑재해 고객 편의성을 높일 예정이다.

롯데카드 관계자는 "데이터를 기반으로 필요한 정보와 혜택을 다양한 회원에게 편하고 쉽게 제공하는데 중점을 둔 전면 개편"이라며 "일반회원은 물론 신용·체크카드 미소지자와 개인사업자, 기업고객 등에게도 롯데카드만의 차별화된 서비스를 제공해 디지털 경쟁력을 높일 것"이라고 말했다.

