나주천연염색재단, 천연염색문화상품대전 수상작 전시

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] (재)나주시천연염색문화재단(이사장 강인규)은 오는 31일까지 한국천연염색박물관 기획전시실에서 ‘제16회 대한민국 천연염색 문화상품대전 수상작을’ 전시한다고 17일 밝혔다.

대한민국 천연염색 문화상품대전은 재단이 문화체육관광부와 전남도, 나주시 후원으로 개최하는 국내 유일의 천연염색 문화상품 공모전이다.

지난 7월 22일부터 8월 17일까지 '아름다운 우리 한글'이라는 주제로 공모전 출품작을 접수받아 심사했다.

이번 전시회에서는 대상인 문화체육관광부장관상을 수상한 김명숙 작가의 ‘길’(작품명)을 비롯해 금상(전라남도지사상)을 차지한 강덕리·이미숙 작가의 공동작품 ‘달, 한글을 품다’, 은상(나주시장상) 수상자인 이영희 작가의 ‘탄생’과 김연화 작가의 ‘외출’ 등 21개 작품을 선보인다.

김왕식 한국천연염색박물관장은 “이번 전시회 작품은 다양한 응용분야와 기법이 적용된 천연염색 문화상품들이 많다”며 “수준 높은 천연염색 작품의 감상 기회뿐만 아니라 상품 개발에 대한 아이디어를 제공할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr