'대장동 국감' 앞두고 李 엄호 나선 與 "이재명 발언 경청해달라"

[아시아경제 오주연 기자] 경기도 국감을 하루 앞둔 17일, 더불어민주당이 이재명 대선후보(경기도지사) 엄호에 나섰다.

이날 한준호 원내대변인은 논평을 통해 "국민의힘은 이미 국정감사는 내팽개치고 '이재명에 덮어씌우기'에만 몰두하고 있어, 내일도 근거 없는 질의와 가짜뉴스 생성이 불 보듯 뻔하다"고 말했다.

그는 "국민의힘의 전신이었던 보수정당이 1000억원의 세금을 지원해 부산 엘씨티의 개발이익 전부를 토건비리세력에 헌납할 때, 이 후보는 세금지원을 전혀 하지 않고도 대장동 개발사업의 5503억 개발이익을 공익환수했으며, 뇌물 혐의 적발시 이익의 전액을 환수한다는 서약서까지 받아뒀다"며 "국민의 눈에 국민의힘의 공세는 토건비리세력과 '50억 클럽' 등 범죄를 공모하고 이에 가담한 혐의자들을 보호하려는 '비리 방어막'으로 비춰질 뿐"이라고 했다.

그러면서 오는 18일 진행되는 국감에서 이 후보의 발언에 귀를 기울여달라고 당부했다.

한 원내대변인은 "대장동 투기를 공영개발로 바꿔 개발 위주의 부동산 정책을 '상생하는 국토개발'로 전환한 사례임을 이재명 지사의 입으로 직접 확인할 수 있을 것"이라며 "개발이익을 특정 소수에게만 귀속되지 않게 하려 했던 이 후보의 노력과 진심을 국민에게 알리는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

한편 민주당은 이날 오후 국회에서 '화천대유 토건비리 진상규명 TF'와 '고발사주 국기문란 진상규명TF' 첫 회의를 연다. 윤석열 전 검찰총장의 고발사주 의혹 등에 초점을 맞출 것으로 보인다.

이용빈 대변인은 논평을 통해 "막대한 대장동 개발이익을 편취한 국민의힘 전직 의원들과 부패 법조인, 전직 언론인 그리고 부산저축은행 부실 대출 관련 묵인 의혹을 받는 윤석열 예비후보의 실상이 낱낱이 밝혀지기를 바란다"고 했다.

