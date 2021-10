[포토] '도덕성·확장성' 택한 최재형

[아시아경제 윤동주 기자] 17일 서울 여의도 홍준표 국민의힘 대선경선 후보 캠프 사무실에서 최재형 전 감사원장 영입 행사가 열렸다. 행사에 참석한 최 전 원장과 홍준표 후보 등 주요 참석자들이 포즈를 취하고 있다.

최 전 원장은 "정권교체라는 절체절명의 과제 앞에 가장 중요한 본선경쟁력은 다름아닌 후보의 '도덕성'과 '확장성'"이라며 홍준표 후보 지지선언 배경에 대해 밝혔다.

