[아시아경제 이준형 기자] 국민의힘 대선후보 경선에서 탈락한 최재형 전 감사원장이 홍준표 의원 캠프에 합류한다.

16일 정치권에 따르면 홍 의원은 이날 저녁 최 전 원장의 목동 자택을 방문해 차담을 하고 캠프 합류를 논의한다. 최 전 원장은 차담 이후 홍 의원 지지 의사를 공식화할 전망이다.

홍 의원 측은 최 전 원장을 선대위원장 이상의 예우로 대하겠다는 입장이다. 최 전 원장 측도 홍준표 캠프 합류를 부인하지 않았다.

