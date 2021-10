인구 63.9% 접종 완료…화이자 136만회분 도착

[아시아경제 이준형 기자] 코로나19 백신 접종 완료자가 빠르게 늘고 있는 가운데 정부가 화이자사와 개별적으로 계약한 화이자 백신 136만9000회분이 16일 인천공항에 도착했다.

이날 코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 15일 기준 백신 접종 완료자는 71만8818명이다. 백신 종류별로 보면 화이자 51만6935명, 모더나 17만3141명, 아스트라제네카(AZ) 2만6688명이다. 아스트라제네카 접종 완료자는 3만5912명으로 집계됐지만 이 중 9224명은 2차 접종에서 화이자 백신으로 교차 접종했다. 현재 국내에서는 화이자, 얀센, 모더나, 아스트라제네카 등 4가지 백신으로 예방접종이 이뤄지고 있다.

누적 접종 완료자는 3281만280명으로 집계됐다. 전체 인구 63.9%에 해당하는 수치다. 18세 이상 인구 기준 접종 완료율은 74.3%다. 백신별로 보면 화이자 1754만465명, 아스트라제네카 1080만2907명, 모더나 299만8970명이다. 나머지는 얀센 접종자다.

성별 접종 완료율은 여성(65.6%)이 남성(62.2%)보다 조금 높다. 연령대별 접종 완료율은 60대가 91.9%로 가장 높았다. 이어 70대 91.5%, 50대 91.3%, 80세 이상 81.1% 순이다. 접종이 상대적으로 늦게 시작됐던 청·장년층 연령대에서는 40대가 60.0%, 18∼29세가 57.9%, 30대가 57.7%로 집계됐다. 17세 이하 접종 완료율은 0.6%다.

백신 접종자가 보건당국에 이상반응을 신고한 신규 사례는 14∼15일 이틀 동안 8637건에 이른다. 같은 기간 사망 신고는 18건 추가됐다. 당국은 접종과 사망 간 인과성을 조사할 계획이다. 중증 전신 알레르기 반응인 '아나필락시스' 의심 신고는 22건 늘었다. 중환자실 입원을 포함한 주요 이상반응 사례는 229건이 추가됐다. 국내에서 백신 접종이 시작된 올 2월26일 이후 신고된 이상반응 의심 신고는 누적 32만910건, 사망 신고는 누적 781건이다.

한편 정부는 이날 개별 계약한 화이자 백신 136만9000회분이 인천공항에 도착했다고 밝혔다. 국내에 공급된 백신은 누적 8231만회분이다. 정부는 안정적인 백신 공급을 위해 제약사와 긴밀히 협의하고 구체적 공급 일정을 신속히 안내하겠다는 입장이다.

