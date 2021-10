홍준표 "김종인·진중권 급했나…나는 모두 안고 간다"

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 대권주자 홍준표 의원이 자신을 '모두 안고 가는 사람'이라고 표현했다.

오늘(16일) 홍 의원은 자신의 페이스북에 "김종인 전 비상대책위원장과 진중권 전 동양대 교수, 두 분이 요즘 부쩍 나를 비난하고 언론에 나서는 것을 보니 이번 경선은 내가 유리한 국면으로 전개되는 모양"이라고 적었다. 이는 앞서 홍 의원에 관한 김 전 위원장과 진 전 교수의 발언을 의식한 표현으로 보인다.

앞서 김 전 비대위원장은 한 라디오 방송에 출연해 홍 의원의 젊은 층 지지세를 두고 "얼마나 이어질지 모르겠다"라며 "지금 앞으로 치고 올라가긴 힘들다고 본다"라고 밝힌 바 있다. 그는 "홍 의원이 투표권도 없는 사람이 쓸데없는 소리를 한다고 했던데 나도 현재 당원이다"라며 "매달 당비도 납부하고 있으며 책임당원으로 투표를 했다. 내가 뽑은 사람이 될 거라고 본다"라고 발언한 바 있다.

진 전 교수 역시 15일 진행된 국민의힘 경선 후보들의 1대1 맞수 토론을 두고 홍 의원을 향한 혹평을 남겼다. 그는 자신의 페이스북에 "홍 후보는 토론의 목적 자체를 지지자들 사이에 '윤석열 리스크'를 부각하는 데에 두고 토론에 나온 듯하다"라고 적었다. 또한 "앞으로는 대선 후보답게 좀 진중하고 진지했으면 좋겠다"라며 "술 먹고 행인에게 시비 거는 할아버지 같다"라고 평하기도 했다.

이에 홍 의원은 "(두 사람이) 급했겠다"라며 "내가 후보가 되면 이번 대선에서 자신들의 역할이 없어질지도 모르기 때문"이라고 주장했다. 이어 "그러나 염려 마시라. 홍준표는 모두 안고 가는 사람"이라며 "계파 없이 좌우 가리지 않고 국민을 통합하는 것이 다음 대통령의 가장 중요한 덕목이라고 알고 있다"라고 덧붙였다.

