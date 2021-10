[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시 산하 부산도시공사 신임 상임감사에 언론인 출신 김태현 씨가 임명됐다.

김 상임감사는 한국경제신문 편집국 영남취재본부장을 역임했고, 한국해양대학교에서 박사를 취득했다.

부산도시공사 임원추천위원회는 경제신문 언론인 경험으로 조직 혁신과 윤리경영에 기여할 수 있는 적임자로 판단해 부산시에 상임감사 후보로 추천했다.

김 감사의 임기는 15일부터 3년이다.

