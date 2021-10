'제1회 고양환경영화제' 개막‥ 국내외 '환경 영화' 상영

15일 오후 '개막식·환경 토크콘서트' 진행

[아시아경제 라영철 기자] '제1회 고양환경영화제'가 개막을 맞았다.

15일 고양시에 따르면, 이번 영화제에서 ▲알바트로스(15일) ▲푸드파이터(16일) ▲내일(17일) ▲인공생선(18일) ▲잡식가족의 딜레마(19일) ▲66미터(20일) 등 국내외 작품 6편의 환경 영화를 선정·상영한다.

모든 영화는 고양환경영화제 공식 누리집을 통해 오전 10시부터 오후 10시까지 온라인으로 무료로 볼 수 있다.

다만, 16일 <푸드파이터>와 20일 <66미터>는 선착순 누적 관람 1000명으로 관람 인원을 제한한다.

이날 오후 6시 30분부터 고양 어울림누리 별모래 극장에서 개막식과 '고양시 환경은 지금', '지속 가능한 도시를 위한 바람직한 방향'을 주제로 환경 토크콘서트가 온라인으로 생중계한다.

고양환경영화제 프로그램별 상영시간과 상영작 예고편 등 영화제 관련 정보는 고양환경영화제 누리집에서 확인할 수 있다.

이재준 시장은 "고양환경영화제가 시민에게 탄소중립 사회로의 전환이 필요하다는 것을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"며 " 시민 공감대 형성을 위해 다양한 정책을 마련하겠다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr