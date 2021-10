GS샵, MZ세대·영포티 겨냥 '골프 프로그램' 새로 선보여

GS샵, 'GO Sports'.

16일 오후 8시30분 'GO Sports' 첫 방송

신화 '전진'과 골프 아웃도어 스타일링 제안

'SJ와니' 10주년 골프 에디션, '순천 파인힐스CC 골프 패키지' 방송도

[아시아경제 김유리 기자] GS리테일이 운영하는 GS샵은 최근 MZ세대(밀레니얼+Z세대)까지 확대된 골프 트렌드에 맞춰 골프 전문 신규 프로그램을 내놓는다고 15일 밝혔다.

GS샵은 오는 16일 오후 8시30분부터 1시간 동안 골프 전문 프로그램인 '고 스포츠(GO Sports)'를 첫 방송한다.

'GO Sports'는 최근 MZ세대와 젊은 감각을 추구하는 영포티(Young Forty)가 골프 업계의 큰 손으로 등장함에 따라 골프 및 아웃도어 브랜드, 상품을 전문으로 판매하는 프로그램이다. 오는 11월 6일까지 4주 간 시즌제로 운영한다.

스포츠 마니아 유지은 쇼핑호스트와 영포티를 대표하는 아이돌이자 '운동천재'로 불리는 신화의 전진이 진행에 나선다. 특히 프로급 골퍼인 전진은 브이로그(V-log) 형식으로 상품을 직접 체험한 후 정보를 전달하며, 고객과 소통을 통해 골프 동작 레슨 및 스타일링을 제안하는 시간을 가질 예정이다. 실제 체험기, 활용팁 등 다양한 코너를 통해 쇼핑과 예능을 결합한 '쇼퍼테인먼트'의 진수를 선보인다는 계획이다.

'GO Sports' 첫 출시 상품으로는 배우 오윤아와 골프선수 심영보가 선택한 골프웨어 브랜드 '아다바트 골프웨어'와 글로벌 스포츠 브랜드 '휠라(FILA)'를 준비했다. '아디다스 골프 바지', '푸마 골프 바지', '노스페이스', '스케쳐스' 등 고객이 선호하는 상품도 이어서 준비됐다.

한편 GS샵은 다양한 골프 관련 상품을 판매하고 있다. GS샵의 대표 디자이너 브랜드 'SJ와니'는 론칭 10주년을 기념해 골프 라인을 처음 선보인다. 언밸런스 플리츠 스타일의 '울 스커트' 등이 대표 상품이다.

오는 22일에는 GS샵 데이터홈쇼핑인 'GS MY SHOP'에서 '순천 파인힐스CC 골프 패키지'를 판매 방송한다. 순천 파인힐스 36홀 및 골프텔, 조식, 석식 등이 포함된 구성이다.

안소영 GS리테일 스포츠언더웨어PD팀 팀장은 "코로나19로 해외여행을 가지 못하는 대신 골프를 즐기는 MZ세대와 영포티가 늘어나면서 보다 젊은 감각의 골프 의류, 상품에 대한 수요가 많다"며 "GS샵은 골프 전문 프로그램 'GO Sports'를 통해 이러한 고객 요구를 충족시킬 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr