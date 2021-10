이낙연, 與 경선 수용 후… '조국의 저서' 불타고 찢긴 이유

조국, SNS에 '이낙연 승복' 글 올려

[아시아경제 나예은 기자] 조국 전 법무부 장관이 이낙연 전 더불어민주당 대표의 경선 결과 수용을 두고 '승복'이라고 표현했다가 이 전 대표의 지지자들에게 거센 비판을 받고 있다.

앞서 조 전 장관은 지난 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 친구들만 볼 수 있게 설정한 글에서 "이낙연 후보의 승복으로 민주당 경선이 끝났다. 자신이 반대했던 후보에 대한 조롱, 욕설, 비방 글을 내리자"는 글을 올렸다. 그는 약 1시간이 지나 '승복'을 '수용 선언'이라고 바꿨다.

이에 대해 이 전 대표의 일부 지지자들은 조 전 장관이 자신들을 저격했다며 조 전 장관의 저서 '조국의 시간'을 불에 태우는 사진까지 올리며 반발하고 있다. 이들 중에는 조 전 장관이 이재명 민주당 대선후보에 대한 지지선언을 하고 있다고 해석하는 사람도 있었다.

한 트위터 사용자는 '조국의 시간'을 가스레인지에 올리고 불을 켠 사진을 공유하며 "안녕히 가세요"라고 적고, 조 전 장관의 트위터 계정을 언급했다. 또 다른 사용자는 조 전 장관의 저서를 휴지통에 버리고 이를 공유하기도 했다.

조 전 장관의 페이스북 게시물에 직접적으로 불만을 나타내는 이들도 있었다. 한 누리꾼은 "본색을 드러내 고맙다. 온 가족이 재판받아 정치에 개입 안 한다며? 이제 아웃"이라고 댓글을 적었다.

현재 조 전 장관은 해당 글을 숨김 처리한 상태지만, 그를 향한 비난은 계속되고 있다.

한편 지난 13일 이낙연 전 대표는 민주당 당무위원회가 대선 경선 '무표효 처리'에 대한 이의제기를 기각하자 입장문을 내고 "당무위원회 결정은 존중한다. 저는 대통령 후보 경선 결과를 수용한다. 경선에서 승리하신 이재명 후보께 축하드린다"고 밝혔다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr