[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 20일까지 '김해시 김해답게 시민정책협의회' 위원을 공개 모집한다고 14일 밝혔다.

시민정책협의회는 시정의 주요 정책에 대해 시민의 의견을 수렴하기 위해 지난 2015년 발족했다. 그간 김해시 독서대전 특성화 방안을 비롯한 23건의 안건에 대한 심의를 진행했다.

모집인원은 경제·기업, 복지·보건을 비롯한 7개 분야의 20명(의회 추천 2명 포함)이다.

신청 자격은 관내 주민등록을 둔 시민 또는 영업소의 본점, 지점을 둔 사업체의 대표자 또는 임직원이면 누구나 응모할 수 있으며, 심사를 통해 선정된다.

신청은 시청 누리집에 공고된 신청서를 작성해 시청 자치행정과에 직접 방문 또는 해당과 담당자 이메일로 제출하면 된다.

