[갤러리산책] 아, 잊고있었다…'아티스트' 낸시랭

이혼 아픔 딛고 개인전 개최

[아시아경제 최동현 기자] "우리 코코샤넬이 많이 꼬질꼬질해졌죠. 저와 13년 동안 국내외 전시와 방송을 함께 하면서 나이를 많이 먹었네요."

팝 아티스트 낸시랭(45·박혜령)이 자신의 반려 인형 ‘코코샤넬’을 어깨 위에 올리고 쑥스러운 듯 꺼낸 첫마디다. 그의 말처럼 과거 방송 화면에서 보던 윤기 있고 보송보송했던 고양이 털은 빛이 바래고 푸석푸석해졌다. 낸시랭은 그런 코코샤넬을 가련한 듯 쓰다듬으며 대화를 이어갔다.

낸시랭이 서울 종로구 인사동 갤러리 그림손에서 개인전을 연다. 지난 3년 동안 작업한 신작 스물여덟 점을 보인다. 그에게 지난 3년은 고통의 시간이었다. 전 남편 왕진진(41·전준주)과 이혼 절차를 밟는 과정에서 끊임없이 사생활 관련 이슈가 터져 갖은 비난에 시달렸다. 낸시랭은 "이혼 서류 마무리에 3년이 걸렸다. 이제는 완전히 청산해 족쇄가 풀린 듯 자유롭다"고 털어놓았다.

Now or never, 162.2 X 130.3cm, Acrylic on canvas, 2021.

