"삼성도 근무 시간 늘린다" 바이든, 물류 적체 민간 도움 호소

연말 쇼핑 시즌 앞두고 물류 적체 심각해지자 대응 모색

정부 주도로 항만 24시간 연중 무휴 운영 유도

삼성 등 기업에 협력 당부

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 미국 내 물류망 병목 현상을 해결하기 위해 민간의 협조를 요청하며 삼성을 거론했다.

미국 정부는 물류망 문제 해소에 대한 정부의 해법이 뚜렷하지 않은 만큼 민간의 손을 빌려 문제를 해결하겠다는 계획이다.

이런 상황에서 바이든 대통령이 직접 삼성의 역할을 강조한 것은 미국 물류에서 삼성이 차지하는 비중이 높아졌다는 것은 인식하였기 때문으로 풀이된다.

바이든 대통령은 13일(현지시간) 물류와 유통 관련 업체 대표, 노조 대표들과 만나 최근의 물류 병목 현상 해결 방안을 모색했다.

바이든 대통령은 기업인들과의 만남 후 연설하며 로스 앤젤레스와 롱비치 항의 연중무휴 24시간 운영을 발표하면서 "민간 부문이 나서지 않는다면 행동을 촉구할 것"이라고 말했다.

바이든 대통령은 월마트, 페덱스, UPS가 운영 시간을 늘려 물류 병목에 대응하기로 했다면서 "타깃, 홈디포, 삼성도 근무시간을 늘리기로 했다"라고 말했다.

이날 회의에 참석한 기업들은 삼성전자를 제외하면 모두 미국 기업이었다. 물류와 유통 관련 업체가 아닌 기업도 삼성이 유일했다. 삼성전자에서는 미국 법인장인 최경식 북미 총괄이 화상으로 회의에 참석했다.

삼성전자 북미법인 관계자는 "미국 정부가 적체가 심각한 항만 운영을 24시간 가능하도록 해준 만큼 기업들도 적극적으로 대응해 물류난 해소에 기여하자는 논의가 이뤄졌다"라고 설명했다.

이날 바이든 대통령의 행보는 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 물류 대란으로 유권자들의 불만이 커질 것을 우려한 때문으로 풀이된다.

바이든 대통령은 "국민이 연말 쇼핑 시즌에 구입한 선물이 제때 도착할지 걱정하고 있다"라고 말하기도 했다.

젠 사키 백악관 대변인도 이날 정례 브리핑에서 '선물들이 제시간에 도착하도록 보장할 수 있느냐'는 질문에 "우리는 우체국이나 UPS, 페덱스가 아니라 보장할 수 없다"라면서 책임을 민간의 몫으로 돌렸다.

사키 대변인은 "우리가 할 수 있는 것은 동원할 수 있는 모든 수단을 동원해 병목 현상을 줄여 선물들이 제때 도착할 수 있도록 하는 것이다"라고 설명했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr