이재명, 野 '대장동' 자료요구에 "시아버지가 며느리 부엌살림 뒤지는 격"

연차 내역 공개 요구에 "국회는 지방사무 감사 권한 없어"

[아시아경제 박현주 기자] 경기도가 대장동 의혹 관련 국정감사 자료 제출에 소극적이라고 문제 제기한 국민의힘을 향해 이재명 더불어민주당 대선후보가 "상식적으로 대장동 자료가 경기도에 있을 수 있느냐"고 반박했다.

앞서 이날 오전 정무위원회·행정안전위원회·국토교통위원회 소속 국민의힘 의원들은 경기도청과 성남시청을 방문했다. 이들은 경기도가 오는 18일과 20일 예정된 국정감사 자료 제출이 미비하다며 항의했다.

이 후보는 13일 국회에서 민주당 상임고문단과 상견례를 마친 후 기자들과 만나 "(국민의힘 의원들이) 자료를 안 낸다고 경기도에 와 계신 모양"이라며 "대장동 관련 사업은 성남시 자료라서 경기도에 일체 있을 수 없다. 있으면 당연히 협조해드릴 것"이라고 말했다.

연차휴가 내역을 공개하라는 국민의힘 요구에 대해선 "어처구니없다. 국회는 그런 지방사무에 대해서는 아무 감사 권한이 없다"고 말했다.

이어 "법을 만드는 분들이 법을 지켜야지, 어기면 안 된다"며 "이건 마치 분가한 자식 집에 가서 시아버지가 며느리 부엌살림을 뒤지는 것과 같다"고 비유했다.

한편 그동안 국민의힘은 이 지사가 당내 경선을 치르는 과정에서 도정 공백을 초래한 것 아니냐며 연차휴가 내역을 공개하라고 요구해 왔다. 지난 8월27일 전주혜 원내대변인은 논평을 내고 "경기도는 이 후보에 대해 국민의힘 의원이 요구한 연가 사용내역을 사생활이라며 공개를 거부했다"며 "17개 시도 지사 가운데 휴가 내역을 공개하지 않은 곳은 경기도가 유일하다"고 지적했다.

이어 전 원내대변인은 "민주당 대선 경선 일정을 감안하면 이 지사는 지방 이동이 많을 수밖에 없고 도정 공백이 있을 수밖에 없다"며 "대선 일정에 매몰되면 그 피해는 고스란히 경기도민들의 몫"이라고 주장했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr