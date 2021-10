조성환 자율주행산업협회장 "글로벌 자율주행 시장 선도에 기여할 것"

조성환 회장 "산업 주체들이 기술 우위 확보· 관련 생태계 선도할 수 있도록 지원"

[아시아경제 이기민 기자] 국내 완성차·부품사·IT기업 등이 13일 한국자율주행산업협회를 창립한 가운데 초대 회장을 맡은 조성환 회장 "글로벌 자율주행 시장을 선도하고 국민 안전과 편의를 증진하는 데 기여하겠다"고 포부를 밝혔다.

조 회장은 이날 오후 서울 여의도에 위치한 콘래드 서울 호텔에서 열린 한국자율주행산업협회 창립기념식 겸 자율주행 산업혁신 포럼에서 "자율주행 분야의 기초연구 역량을 강화하고, 연구개발(R&D) 성과가 기업화로 이어질 수 있도록 지원하겠다"며 이같이 말했다.

조 회장은 이날 창립기념식 개회사에서 현재 미래 자율주행차 산업의 기술과 사업 주도권을 확보하기 위해 각국 정부와 기업들의 경쟁 치열한 현재 상황을 언급하면서 "급변하는 환경 속에서 완성차, 부품업체를 넘어 IT, 통신, 플랫폼, 서비스 등 업종의 경계를 넘어선 협력과 경쟁도 활발히 전개되고 있다"고 진단했다.

이어 "격동하는 글로벌 자동차 산업 속에서 우리나라 미래 모빌리티 산업의 각 주체가 기술 우위 확보하고 관련 생태계를 선도할 수 있도록 지원하기 위해 협회를 창립했다"며 한국자율주행산업협회 설립 배경을 설명했다.

한국자율주행산업협회는 향후 국내 자율주행 산업의 기반을 조성하고 기술 및 산업 선진화를 위해 기업·대학·유관기관 등과의 소통을 주도할 예정이다. 조 회장은 자율주행 산업 경쟁력 확보를 실현하기 위해 "차량 기술, ICT, 지능형 교통 체계, 그리고 관련 제도 정비 등 많은 부문에서의 창조적 혁신과 융합 필요하다"며 "앞으로 협회가 회원사 간 신뢰를 바탕으로 자율주행산업, 기술동향을 주기적으로 공유하고 관련 정책 기획해 효율적 사업방안 모색해 나갈 것"이라고 강조했다.

이날 열린 한국자율주행산업협회 창립기념식에는 박진규 산업통상자원부 1차관, 황성규 국토교통부 2차관을 비롯해 허남용 한국자동차연구원 원장, 권용복 한국교통안전공단 이사장 등 관계자가 참석했다.

박 차관과 황 차관은 이날 축사에서 2027년까지 레벨 4 수준의 자율주행 기술을 상용화하고 국내 업체들이 글로벌 자율주행 시장 선점을 위해 정책적·제도적 지원을 다하겠다고 약속하며, 협회를 통한 기업들의 활발한 협력을 당부했다.

