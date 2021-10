"단계적 일상회복 전 마지막 거리두기, 징검다리 기간 반영해 방역 조정"(종합)

[아시아경제 서소정 기자] 정부는 18일부터 적용할 '사회적 거리두기'가 단계적 일상회복(위드 코로나) 전환을 위한 마지막 조정인 만큼 접종완료자를 중심으로 한 방역 완화 방안을 담아 15일 발표할 계획이다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 13일 코로나19 중앙재난안전대책본부 정례브리핑에서 "이번 거리두기 조정에 대해서는 오늘 관계부처와 지자체 간 회의, 생활방역위원회 등의 의견을 참고하면서 안건을 정리할 예정"이라며 "아직까지 결정된 바는 없다"고 말했다.

다만 손 반장은 "이번 결정에서 함께 고민하고 있는 부분은 다음 번에 진행될 단계적 일상회복을 위한 체계 전환 과정을 고려해야 한다는 것"이라며 "징검다리격 기간에서 어떤 방역조치들을 조정할 것인지에 대해서는 좀 차분히 들여다볼 예정"이라고 밝혔다.

손 반장은 "단계적 일상회복 추진에 있어서는 방역·의료대응을 비롯해서 사회 전반의 체계에 대한 변화들이 함께 검토돼야 될 것"이라며 "방역·의료 문제뿐만 아니 사회·경제, 문화 등에 대한 각계각층의 의견수렴과 논의를 할 수 있는 위원회의 구조를 만든 바 있고 이런 부분들을 해당 부처를 중심으로 논의하게 될 예정"이라고 설명했다.

사적모임 인원 확대나 영업시간 연장 가능성에 대해 손 반장은 "이번 거리두기 조정은 일단 말씀드린 것처럼 접종완료자를 중심으로 인센티브를 확대하는 방안들을 중점 검토하고 있다"며 "이런 과정 속에서 어떤 방안들이 결정될지는 아직까지 결정된 바 없다"고 재차 강조했다.

정부는 거리두기 적용 시점에 대해서도 아직 결론나지 않았다고 언급했다. 손 반장은 "단계적 일상회복을 위한 전환시기를 고려하면서 이번 거리두기 기간이 결정돼야 될 것"이라면서 "오늘과 내일 논의를 하고 상황을 보면서 적절한 기간을 설정하고, 발표 때 왜 그런 기간을 설정하게 됐는지도 함께 설명 드리도록 할 것"이라고 말했다.

단계적 일상회복 로드맵 적용 시점에 대해 손 반장은 "이달 말까지 일상회복을 위한 전체 로드맵을 1차적으로 확정하는 것을 목표로 하고 있다"며 "로드맵을 확정하면 10월 말 또는 11월 초까지 갈 수 있을지 모르겠지만 조속히 발표할 예정"이라고 전했다.

이어 "로드맵 적용시점에 대해서는 현재 예방접종률의 상승 속도, 방역상황들을 평가하면서 일정시점을 11월 초쯤으로 정해야 될 것이라고 판단을 하고 있다"며 "이런 부분들은 이주 또는 다음 주 정도에 상황을 보면서 시점들을 특정하게 될 것"이라고 덧붙였다.

