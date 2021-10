렉서스, 신인작가 지원 '크리에이티브 마스터즈 어워드' 개최

렉서스코리아, ‘크리에이티브 마스터즈 어워드 2022’ 개최

[아시아경제 이창환 기자] 렉서스코리아는 한국의 신진 작가 발굴 및 지원 프로젝트인 ‘크리에이티브 마스터즈 어워드 2022’를 개최한다고 13일 밝혔다.

올해 5주년을 맞는 ‘크리에이티브 마스터즈 어워드’는 국내 공예분야의 신진작가를 발굴·지원하는 인재육성 프로젝트다. 현재까지 16개의 작품이 '크리에이티브 마스터즈 에디션'으로 제작되고 있다.

올해의 주제는 ‘RE-(리-)’로 지구와 일상에 새로운 숨결을 넣어줄 수 있도록 ‘환경을 다시 생각하자’는 의미를 담았다. 기술과 감성이 포함된 생활용품·가구·액세서리 등의 라이프스타일 제품이면 된다.

응모 기간은 다음달 8일까지이며 렉서스코리아 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 심사 결과는 다음달 24일 발표될 예정이며, 최종 우승 총 4팀에게는 각각 1000만원의 제작비가 지원된다.

이병진 렉서스코리아 상무는 “이상기후로 인해 탄소중립이 중요한 가치로 대두되고 있는 시점에 크리에이티브 마스터즈 어워드 프로젝트 역시 현 사회의 문제를 함께 고민해보고자 올해의 주제를 ‘RE-(리-)’로 선정했다”며 “기후변화로 위기를 맞고 있는 지구를 치유해줄 환경을 생각한 많은 공예 작품들이 지원되기를 기대한다”고 말했다.

