대신증권, '4만5000주 크레온이 쏜다' 이벤트 실시

한국전력, 포스코인터 등 국내주식 총 4만5000주를 경품으로 증정

[아시아경제 송화정 기자] 대신증권이 온라인 주식거래서비스 '크레온' 고객에게 국내 주식을 제공하는 이벤트를 진행한다.

대신증권은 13일 크레온 고객을 대상으로 한국전력, 포스코인터내셔널 등 국내주식 총 4만5000주를 경품으로 제공하는 '4만5000주 크레온이 쏜다' 이벤트를 12월 24일까지 11주간 진행한다고 밝혔다.

이 이벤트는 비대면 주식투자에 특화된 투자플랫폼인 크레온을 알리기 위해 마련됐다. 4만5000주 크레온이 쏜다 이벤트는 비대면 신규 계좌개설, 주식 선물하기, 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 개설 세 가지 이벤트로 나눠 진행된다.

비대면 신규 계좌개설은 신규 계좌 개설 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 3만3000명에게 한국전력, SK네트웍스, LX홀딩스 주식 중 1주를 증정한다. 주식 선물하기는 보유주식을 지인에게 선물하면 총 6600명을 추첨해 포스코인터내셔널 주식 1주를 제공한다. 중개형 ISA 개설은 총 5400명을 추첨해 주식을 증정한다. 중개형 ISA를 개설 및 이전한 고객에게 입금액에 따라 SK네트웍스, LX홀딩스, 포스코인터내셔널 주식 중 1주를 제공한다. 또 중개형 ISA에서 거래금액이 1000만원 이상인 고객에게 SK네트웍스, LX홀딩스 주식 중 1주를 추가로 제공한다.

세 가지 이벤트에 모두 참여한 고객은 국내 주식을 최대 4주까지 받을 수 있다

이 이벤트는 12월 24일까지 진행된다. 이벤트에 참여하려면 크레온 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS) 및 크레온 홈페이지에서 참여 신청을 하면 된다. 관련 문의사항은 크레온 고객감동센터로 문의하면 된다.

김상원 대신증권 스마트Biz본부장은 “이 이벤트를 통해 차별화된 기능을 제공하는 크레온도 경험하고 주식 경품도 받아보길 바란다”며 “앞으로도 고객 취향을 저격하는 참신한 이벤트를 선보일 수 있도록 노력할 것“이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr