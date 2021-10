카카오뱅크 청소년 대상 서비스 '미니', 출시 1년만에 100만명 돌파

[아시아경제 성기호 기자] 카카오뱅크가 청소년 대상 금융서비스 ‘카카오뱅크 미니(mini)’가 출시 1년여 만에 가입 고객 100만 명을 넘어섰다고 13일 밝혔다. 가입자들의 이용 실적과 금액도 증가하고 있는 추세다.

카카오뱅크에 따르면, 미니 누적 가입자는 지난 2일에 100만 명을 돌파했다. 미니에 가입 가능한 청소년은 약 233만 명, 해당 연령대의 청소년 10명 중 4명이 카카오뱅크 미니를 이용하고 있는 셈이다.

만 14~18세 이하 청소년만 가입할 수 있으며, 은행 계좌가 없어도 돈을 보관하고 이체할 수 있으며 교통카드 기능 및 온·오프라인 결제도 가능한 서비스다. 미니카드는 '니니즈 캐릭터'를 사용한 첫 번째 카드로, 5종의 ‘니니즈 캐릭터’가운데 한 종을 선택하여 발급받을 수 있다. 현금자동화기기(ATM)에서 미니카드로 수수료 없이 현금 인출도 가능하다.

실제 청소년들의 이용 형태를 보면 실생활에 이용하는 서비스로 자리매김했다. 이용 고객들은 평균적으로 1인당 주 1회 이상, 월 5~6번 정도의 이체 거래를 하고 있으며, 미니카드는 전체 결제의 43%는 편의점과 온라인 쇼핑으로 나타났다.

카카오뱅크는 미니 서비스의 업그레이드를 준비하고 있다. 지난 1년 간은 미니를 통해 직접 이체·결제하는 ‘용돈 관리 경험’에 중점을 뒀다면 앞으로는 돈을 모으는 습관·경험에 관련한 서비스를 새롭게 선보일 예정이다.

카카오뱅크 관계자는 “청소년들에게 돈을 모으고, 사용하는 전체적인 금융 경험을 부여할 수 있는 서비스를 새롭게 준비 중”이라며 “연내에 선보일 예정으로 현재 내부 테스트 단계”라고 말했다.

