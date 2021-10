[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원은 12일 문재인 대통령과 더불어민주당 대선후보인 이재명 경기도 지사와 회동에 신중을 기해 달라고 요청했다.

홍 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "현직 대통령은 과거와 달리 정당의 총재가 아닌 평당원"이라면서 "대통령은 공정한 대선 관리를 하는 자리인데 특정당 후보와 비밀 회동하는 것은 대통령이 대선에 개입한다는 의혹을 받을 수 있고 진행 중인 대장동 비리를 공모하여 은폐한다는 의혹도 받을 수 있다"고 지적했다.

그는 "문 대통령과 청와대는 시대가 변했다는 것을 자각하시고 처신에 신중을 기하도록 부탁드린다"며 "부디 잘못된 만남이 되지 않기를 거듭 부탁드린다"고 당부했다.

