[아시아경제 금보령 기자] 본격 대선 준비를 진행하고 있는 국민의당이 공직선거후보자추천관리위원회를 구성했다.

국민의당은 12일 최고위원회의를 개최한 결과 김만수 중앙당 윤리위원장을 공직선거후보자추천관리위원회 위원장으로 결정했다고 밝혔다.

위원은 서승원 화성인재개발원장, 주현철 법무법인 '이제' 변호사, 김여선 대한여한의사회장, 이한국 국민의당 전국청년위원회 부위원장, 최조은 작가컴퍼니 대표, 박혜경 국민의당 사무처당직자 등이다.

국민의당 중앙당대선기획단장은 사무총장인 최연숙 의원이 맡고 있다.

