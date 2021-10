[속보]이재명 경기지사, "당초대로 경기도 국감에 임하기로 결정"

속보[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선후보인 이재명 경기지사가 12일 "경기도지사로 할 수 있는 데까지 하겠다는 것이 기본입장이었고, 여기에는 변함이 없다"고 말했다.

이 지사는 이날 경기도청 브리핑룸에서 온라인으로 ‘긴급 현안 기자회견’을 열고 "경기도 국정감사에 임하기로 결정했다"면서 이 같이 말했다.

