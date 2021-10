완주군, ‘완주형 뉴딜 2.0’ 추진 본격화

뉴딜TF 운영 강화, 산학연 협의체 본격 운영 등 투트랙 전략 구사

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 ‘완주형 뉴딜 2.0’ 추진을 본격화한다고 12일 밝혔다.

완주형 뉴딜 2.0은 ‘태스크포스(TF) 운영 강화’와 ‘산학연 자문단 가동’을 골자로 한다.

군은 우선 ‘뉴딜 TF’ 운영을 강화해 분야별 신규사업(공모) 발굴과 부서간 업무공유, 협력 강화 등에 나서기로 했다.

이는 대규모 투자가 진행될 ‘한국판 뉴딜 2.0’을 완주군의 기회로 만들기 위해선 관련 부서간 정보를 공유하고 협력해야 하며, 추진상황 점검 등 분과별 연계협력도 강화하는 등 ‘뉴딜 TF’ 운영을 내실화하겠다는 강한 의지다.

완주군은 또 △뉴딜 총괄 △디지털 뉴딜 △그린 뉴딜 △지역균형 뉴딜 등 4개 분야의 ‘뉴딜 산학연 협의체(자문단)’을 구성해 본격 운영하는 등 전문가 협력체계도 강화하기로 했다.

완주군은 이달 안에 ‘완주형 뉴딜 TF’의 분과별 자체 회의를 개최하고 ‘완주형 뉴딜 2.0’ 추진 로드맵의 밑그림을 그려 나가기로 했다.

나아가, 이를 토대로 자문단인 ‘뉴딜 산학연 협의체’와 함께 모여 그간의 준비 자료를 토대로 전문가들과 처음 구체적 논의에 들어가는 ‘킥오프(kick off) 회의’를 추진해 나간다는 것이다.

박성일 군수는 “완주형 뉴딜 1.0을 통해 자신감을 얻은 만큼 정부의 변경 방침에 맞춰 ‘한국판 뉴딜 2.0’ 대응에도 적극 나서자는 취지”라며 “탄소중립 사회경제를 지향하는 그린뉴딜과 고용안전망과 사회안전망을 강화하는 휴먼뉴딜, 지역격차 해소를 위한 지역균형 뉴딜 등에 적극 대응할 경우 완주의 새로운 기회를 만들 수 있을 것”이라고 말했다.

