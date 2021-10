조진만 에어서울 대표(왼쪽 두 번째)와 고은숙 제주관광공사 사장 등 참석자들이 12일 제주웰컴센터에서 열린 제주 관광 상품 공동개발과 관광객 유치 협력에 관한 업무제휴협약 체결을 마친 뒤 기념촬영 하고 있다.

제주관광공사는 에어서울 캐빈승무원 전원을 제주 홍보대사로 위촉했으며, 위드 코로나 시대를 대비해 제주 지역 관광 활성화와 올바른 제주 여행 문화 조성을 위해 상호 협력하여 새로운 여행 콘텐츠 공동 개발로 여행객들의 편의를 개선하는 등 제주 관광 활성화를 위해 다양한 활동을 펼칠 예정이다. /공항사진기자단