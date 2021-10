이준석, 윤석열 '王'자 논란에 "국민이 배척하지는 않을 것"

"이재명, 與 최종 후보로 생각하고 준비하겠다"

[아시아경제 허미담 기자] 이준석 국민의힘 대표가 11일 윤석열 전 검찰총장의 손바닥 '왕(王)'자 논란에 대해 "국민들이 그렇게까지 배척하지 않을 것"이라고 말했다.

이 대표는 이날 저녁 KBS라디오 '주진우 라이브'에서 "'왕'자 논란이 소위 말하는 샤머니즘 영역이라는 것 때문에 어떤 중요한 의사결정을 이런 것에 의존한다고 하면 지도자로서 문제일 수 있다. 그러나 지금까지 윤 후보 측 얘기를 보면 단순히 토론이나 이런 말하는 데 있어 자신감을 북돋아 주기 위해 지지자가 한 것이라고 한다"며 이같이 말했다.

이 대표는 윤 전 총장의 '왕'자 논란 등에 대응하기 위해 '비단 주머니'를 활용해야 하는 것 아니냐는 질문에 "그걸 어떻게 특정 후보를 위해 쓸 수 있겠는가. 나중에 저희 후보가 결정되면 써야 하는 것"이라고 했다. '비단 주머니'는 삼국지에서 제갈량이 유비를 호위하는 조자룡에게 "어려울 때 꺼내봐라"며 3개의 비단 주머니를 줬다는 이야기를 빗댄 표현이다.

또 그는 이재명 경기지사가 더불어민주당 대선후보로 확정된 데 대해 "이 지사가 후보로 올라오는 것이 별로 불편하지 않기 때문에 저희는 아무 의견이 없다"고 말했다.

이 대표는 이어 민주당 경선 결과에 대해 "(이 지사의 득표) 수치가 오묘하게 나오다 보니 여러 해석이 있는 것"이라며 "1, 2차 투표와 다르게 3차 투표에서 유별나게 수치가 차이 난 것은 최근에 변한 어떤 정치적 상황 때문에 그런 것이 아니냐는 그 정도 해석만 하고 있다"고 했다. 이는 이 지사의 대장동 의혹을 지적한 것으로 보인다.

아울러 경선 발표와 관련해 이낙연 전 대표 측이 이의를 제기한 데 대해 "민주당의 당헌당규까지 세세히 살피고 유권해석까지 하지는 않지만, 수치가 결선투표 성립 조건에 워낙 근접하니 (이 전 대표 측에서는) 아쉬움이 있는 것 같다"며 "저희는 이 지사가 최종 후보라고 생각하고 앞으로 많은 준비를 하겠다"고 덧붙였다.

