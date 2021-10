[아시아경제 오주연 기자] 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 34,550 전일대비 650 등락률 -1.85% 거래량 21,684 전일가 35,200 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 한진-한국동서발전, '신유망 저탄소사업' 추진[클릭 e종목] “한진, 택배가격 인상으로 하반기 실적 개선 가시화”한진, 택배 분류작업 자동화 속도…560억원 투자 close 은 연결 기준 3분기 매출액이 6460억원으로 전년동기대비 18.4% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 329억원으로 17.1% 늘었다. 이는 전 분기대비 19.6% 증가한 수치다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr