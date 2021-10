‘강산에너지’, 영주 희망나눔 성금 1000만원 쾌척 … 경북 영주선 소액 기부운동 한창

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북 영주의 태양광발전 시설 설비 전문업체인 ‘강산에너지’ 김도윤 대표이사가 8일 영주시청을 찾아 영주희망 나눔 성금 1000만원을 쾌척했다.

이날 기탁식에는 장욱현 영주시장, 강산에너지 김도윤 대표이사, 임현우 이사가 참석했다.

김 대표는 “코로나19 장기화로 경제적 어려움을 겪는 이웃에게 조금이나마 희망이 되길 바라며 계속해서 나눔문화 정착에 이바지하겠다”고 말했다.

정봉열 복지정책과장은 “기업 경영이 어려운 여건 속에서도 올해 초 마스크 20만장 기부에 이어 영주희망나눔 성금 1000만원을 또 맡겨 사회공헌을 실천했다”며 강산에너지 측에 고마움을 전했다.

‘영주희망나눔 소액기부모금’은 생활이 어려운 시민의 긴급지원(생계지원·주거환경개선·의료지원)을 위해 영주시민이 자발적으로 참여하는 모금운동이다.

희망모금사업은 영주시 복지정책과 희망복지팀과 영주시지역사회보장협의체가 맡고 있다.

