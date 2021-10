[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 통합마케팅 조직인 '거창군연합사업단'에서 지난 6일 온라인마케팅 라이브커머스 방송을 통해 지역 우수농산물 판매행사를 열어 큰 호응을 얻었다고 8일 밝혔다.

경남농협 온라인지역센터는 이날 오후 2시간가량 네이버 쇼핑 라이브 실시간 방송을 통해 거창의 우수농산물인 사과와 샤인머스캣을 시중가 대비 각각 13%, 15% 할인된 가격으로 판매했다.

청정지역 거창에서 생산되는 사과는 일교차가 지역 환경으로 맛과 향이 뛰어나다. 샤인머스캣은 당도가 18브릭스 이상인 상품만 출하되면서 호응을 얻었다.

구인모 거창군수는 “코로나19로 대면 마케팅이 어려운 시기에 온라인마케팅으로 지역 농산물을 판매할 수 있는 길이 열려 다행스럽다"며 "앞으로도 비대면 마케팅이 활성화될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr