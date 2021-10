매일유업 골든밀크몰, 정기배송 서비스 개시

[아시아경제 문혜원 기자] 매일유업의 뼈건강 솔루션 골든밀크가 정기배송 서비스를 개시했다고 8일 밝혔다.

골든밀크는 의학 전문가들로 구성된 대한골대사학회와 매일유업이 공동 개발한 뼈건강 특화 상품이다. 매일유업의 50여년 유가공 업력과 전문가의 영양설계가 함께 만들었다. 하루 두 잔(한 잔 당 골든밀크 20g 기준)만으로 칼슘과 비타민D 일일권장량을 100% 충족시킬 뼈건강 안심 솔루션이다.

골든밀크 정기배송 서비스는 골든밀크 공식몰에서 이용할 수 있다. 첫 주문 시 결제카드를 등록하면 이후에는 자동으로 결제되는 방식이다. 배송주기와 횟수는 자유롭게 선택할 수 있고, 배송일 변경이나 해지도 불이익 없이 언제든 가능하다.

매일유업은 골든밀크 정기배송 서비스 개시를 기념해 파격적인 할인 혜택과 적립금을 제공한다. 5회 이상의 정기배송을 신청하면 5회차에는 자동으로 99% 할인된 금액이 결제된다. 99% 할인 혜택은 총 3회까지 제공한다. 즉 5회차, 10회차, 15회차 결제금액이 각각 99%씩 할인되는 셈이다. 오는 22일까지 신규로 정기배송을 신청하는 고객에게는 적립금 1만원을 지급한다.

