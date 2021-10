저가 매수 몰린 게임株 기지개 켜나

펄어비스 한달만에 9만원 회복

카카오게임즈·엔씨도 반등세

[아시아경제 송화정 기자]지난달 부진했던 게임주들이 기관을 중심으로 한 저가 매수세 유입으로 모처럼 강세를 보였으나 상승세가 이어질지 여부는 지켜봐야 할 것으로 보인다.

8일 한국거래소에 따르면 전일 펄어비스는 6.21% 상승하며 9만700원으로 마감, 한 달여만에 9만원선을 회복했다. 시가총액 순위도 오르면서 모처럼 3위 자리를 탈환했다. 카카오게임즈도 7.5% 상승하며 7거래일만에 상승 전환했다. 엔씨소프트는 2% 가까이 올라 나흘만에 반등했고 넷마블은 이틀 연속 올랐다.

게임주들은 지난달 중국발 규제 이슈와 엔씨소프트 신작 흥행 실패 등이 겹치며 부진한 주가 흐름을 보여왔다. 게임주들이 모처럼 반등에 나선 것은 저가 매수세 유입에 따른 것으로 풀이된다. 기관을 중심으로 매수세가 이어지며 주가를 끌어올렸다. 기관은 최근 펄어비스를 7거래일 연속, 카카오게임즈는 3거래일 연속 사들였다. 특히 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 470,500 전일대비 3,500 등락률 -0.74% 거래량 59,115 전일가 474,000 2021.10.08 11:34 장중(20분지연) 관련기사 K게임 대형주 죽쑤는데…중소게임주 하락장서도 훨훨해외 진출이 가른 게임주 성적…"글로벌 시장 노려야"악재 쏟아진 9월…동학개미만 잠 못 잔다 close 에 대해서는 9월 이후 단 하루만 제외하고 모두 순매수를 기록했다.

다만 저가 매수세에 힘입은 반등이 지속될지 여부는 지켜봐야 할 것으로 보인다. 전일 강세를 보였던 게임주들은 이날 대부분 약세를 보이고 있다. 게임주는 3분기 실적에 대한 기대감도 크지 않은 상황이다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 게임주들이 속해있는 코스닥 IT 소프트웨어(SW) & SVC 업종의 3분기 영업이익 전망치(컨센서스)는 3381억원으로 전년 동기 대비 41.54% 증가할 것으로 예상된다. 이는 한 달 전 대비로는 1.39% 하향 조정된 수치다.

결국 신작 흥행 여부에 주가 향방도 갈릴 것으로 예상된다. 김동희 메리츠증권 연구원은 "2021년 게임업 투자의 지각 변동이 진행 중으로 1월 데브시스터즈의 ‘쿠키런:킹덤’과 6월 카카오게임즈의 ‘오딘"발할라 라이징’이 성공하며 중형 게임사도 신규 게임 성공시 실적과 기업가치를 크게 레벨업 시킬 수 있다는 점을 보여줬다"면서 "게임 성공 유무에 따라 국내 게임 시장의 경쟁구도 변화는 여전히 현재진행형이며 10월말 ‘PUBG:뉴스테이트’와 11월 ‘리지니W’의 출시 성과에 주목할 시점"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr