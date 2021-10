안전보건公-조달청, '산재사망 다발' 건설업 안전예방 '맞손'

8일 건설현장 안전예방 업무협약

"산재사망사고 절반이 건설현장서 발생…안전관리 강화"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 우리나라 산업재해 사망사고의 절반 이상을 차지하는 건설업 현장의 안전 수준을 높이기 위해 안전보건공단이 조달청과 업무협약을 맺었다고 8일 밝혔다.

협약은 조달청 '맞춤형 서비스 제도'을 지원해 건설 공사 현장의 안전관리체계를 강화하기 위해 마련됐다. 시설 공사를 계획 중이지만 전문 인력 또는 경험이 부족한 수요기관을 대신해 조달청이 기획-설계·공사-사후관리를 전부 또는 일부 대행 관리하는 제도다. 연 평균 약 2조3000억원 규모로 운영된다.

두 기관은 이번 협약으로 맞춤형서비스 공사 관리 현장에 대한 합동 안전 점검 및 수시 패트롤 점검을 하게 된다. 공사 현장 관계자 안전교육 지원 등 안전보건 관리체계를 강화하기 위한 협력체계를 구축한다.

박두용 공단 이사장은 "산재 사망사고를 줄이기 위해서는 사망사고의 절반 이상 차지하는 건설업에서 안전을 확보하는 것이 중요하다"며 "협약을 통해 더 많은 건설 현장의 안전관리 수준을 높이고 근로자의 건강을 보호하도록 공단의 역량을 모으겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr