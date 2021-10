[클릭 e종목]"SK하이닉스, 4분기부터 메모리 가격 조정 시작...목표가 하향"

[아시아경제 박지환 기자] 케이프투자증권은 8일 SK하이닉스에 대해 4분기부터 메모리 가격 하락세에 진입해 내년 상반기까지 비수기가 이어질 것이라며 투자의견 '매수'를 유지했지만 목표주가는 12만원으로 하향 조정했다.

박성순 케이프투자증권 연구원은 "3분기 SK하이닉스의 매출액은 11조7900억원, 영업이익은 4조700억원으로 전분기 대비 각각 14.3%, 51.2% 증가가 예상된다"며 "코로나19의 수혜를 받아온 PC수요가 둔화세에 진입했지만 서버는 3분기에도 견조한 수요를 보이고, 모바일은 시장 우려 대비 양호한 것으로 전망된다"고 했다.

분기 4조원대 영업이익은 2018년 4분기 이후 최대영업이익이지만 3분기 실적이 주가에 미치는 영향은 제한적 일 것이란 분석이 나온다. 업황에 선행하는 메모리 주가의 특성상 시장은 4분기부터 시작되는 DRAM 가격하락을 반영하고 있기 때문이다.

박성순 연구원은 "비메모리 등 부품 공급 부족으로 세트 생산 차질이 지속되고 백신 접종 확대와 함께 PC수요가 둔화되고 있다"고 강조했다. 서버수요는 견조세를 보이고 있지만 고객사와의 가격 협상이 지연되는 등 가격 저항이 보이는 상황이라고 설명했다.

반면 공급은 연초 시장의 예상 대비 추가적인 생산능력 확대가 있었고 경쟁사가 공급적인 공급을 보이고 있다는 분석이다. 박 연구원은 "수요가 둔화되는 내년 4분기부터 메모리 가격 약세가 나타날 것으로 예상한다"며 "비수기인 내년 상반기까지 이어질 것"이라고 전망했다.

다만 이번 가격 하락은 단기적인 조정 수준에 그칠 것으로 내다봤다. 2018년의 다운 사이클 진입시 공급사의 DRAM 재고는 4주 수준이었지만 현재는 1주 수준에 불과하다는 판단에서다. 박 연구원은 "서버 고객의 재고 수준도 높지 않아 재고 조정의 기간이 길지 않을 것"이라며 "2022년 생산능력을 증설할 클린룸 역시 부족한 상황으로 DRAM 공급 증가는 제한될 것으로 보인다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr