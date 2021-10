이노션, 프리랜서 마켓 '크몽' 신규 브랜드 캠페인 선보여

기업고객편과 자영업자편 캠페인

온라인과 수도권역 옥외 매체 통해 공개



[아시아경제 김유리 기자] 이노션 월드와이드는 프리랜서 마켓 '크몽'의 신규 브랜드 캠페인을 선보였다고 8일 밝혔다.

크몽은 2012년부터 프리랜서와 고객을 연결하는 중개 플랫폼 서비스를 제공하고 있는 프리랜서 플랫폼이다. 최근 4년간 10배 이상의 성장세를 보이고 있다.

최근 재택근무 등 업무 환경의 변화로 여러 일을 동시에 맡길 원하는 '긱 워커'가 급증하면서 '프리랜서', 'N잡러'를 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 크몽은 이같은 변화에 맞춰 '크몽까지 내 능력' 이라는 슬로건을 내세우며 프리랜서를 활용하는 것도 자신의 업무 능력이라는 메시지를 전달하는데 초점을 맞췄다.

캠페인은 기업고객편과 자영업자편 두 편으로 제작됐으며, 지난 6일 온라인 공개를 시작으로 수도권역 내 다양한 옥외 매체와 TV 광고를 통해 선보일 예정이다.

기업고객편은 일반 회사에서 근무하는 직장인들의 스토리를 중심으로 전개된다. 자영업자편은 소상공인들이 흔히 겪는 고충을 담아냈다.

이번 캠페인을 기획한 이윤경 이노션 비즈니스4본부2팀장은 "프리랜서 마켓 플랫폼 최강자인 크몽을 통해 기업고객과 소상공인이 각기 겪게 되는 스토리로 공감을 유도했다"며 "프리랜서를 고용하는 것이 자신의 업무능력이 부족하기 때문이라는 고정관념에서 벗어나 전문성을 갖춘 프리랜서를 활용해 업무의 성과를 높이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

김민정 크몽 마케팅실 디렉터는 "이번 크몽 캠페인을 통해 많은 호응을 얻고 있던 카테고리뿐만 아니라 디자인, IT·프로그래밍, 영상·사진·편집, 마케팅 등 11개의 영역의 다양한 카테고리도 고객들이 경험을 하기를 기대한다"고 밝혔다.

한편 크몽은 400여개 카테고리에서 총 25만건의 전문가 서비스를 제공하고 있다.

