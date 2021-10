[2021 국감]대부업 상위 20곳, 법정 최고금리 초과 신용대출 4.1兆

전재수 의원 "대부업체 자정 노력과 금융당국 관심 필요"

[아시아경제 이광호 기자]올해 7월부터 법정 최고금리가 연 20%로 낮아졌지만, 대부업 상위 20곳의 신용대출 잔액 대부분은 여전히 상한을 넘은 고금리로 나타났다.

8일 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 전재수 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 6월 말 기준 국내 대부업체 상위 20곳의 개인신용대출 잔액은 4조4148억원이며, 이 가운데 금리가 연 20%를 넘는 대출은 4조1834억원으로 전체 잔액의 94.8%에 달했다.

금리가 연 24%를 넘는 대출도 5298억원에 달했다.

금융사 대출의 법정 최고금리는 2018년 2월 기존 연 27.9%에서 연 24%로 낮아졌다. 이어 올해 7월부터는 연 20%로 한 단계 더 인하됐다.

저축은행·캐피탈·카드사는 업계가 협의해 기존 대출 이용자에게도 인하된 금리를 소급해 적용하고 있다. 하지만 대부업체는 최고금리 규정을 신규·갱신 계약에만 적용한다.

전 의원은 "지난 국정감사에서도 관련 문제를 지적했으나 여전히 최고금리를 초과하는 대출 잔액이 많이 남아 있다"며 "앞으로 서민들이 최고금리 이상의 이자 부담을 지는 일이 없도록 대부업체의 자정 노력과 금융당국의 관심이 필요하다"고 지적했다.

