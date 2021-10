카카오 김범수 "시장 지배력 높아져도 수수료 내리겠다"[2021 국감]

[아시아경제 강나훔 기자, 부애리 기자] 김범수 카카오 이사회 의장이 7일 "플랫폼이 활성화가 돼도 수수료를 내릴 수 있는 여지가 있다고 생각한다"고 말했다.

김 의장은 이날 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에 출석해 '시장의 지배율이 올라가더라도 수수료를 내리겠다는 정책을 유지할 수 있느냐'는 이성만 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 말했다.

그는 "플랫폼은 이용자 편익을 높이고 공급자 수익을 높이는 방식으로 진행되는 것이 이상적"이라며 "카카오모빌리티는 아직 생태계가 활성화된 단계가 아니라 생각한다"고 말했다.

빅테크 기업에 대한 규제정책이 필요하다는 데 동의하냐는 질문엔 "카카오같이 큰 기업은 당연히 적절한 견제가 필요하다"라며 "다만 플랫폼에 도전하는 많은 스타트업들은 지원과 육성이 필요한 단계"라고 답했다.

이 의원이 광고비만 내면 플랫폼 상단에 제품을 올려주는 포털을 예를 들며 플랫폼 비즈니스 방식을 지적하자 김 의장은 "돈을 내야 플랫폼 상단에 올라가는 구조가 아니라 퀄리티 좋은 제품이 플랫폼의 상단에 위치할 수 있는 구조가 나오는 것이 권장해야하는 플랫폼 비즈니스"라고 말했다.

그러면서 "우리나라에서 플랫폼 비즈니스가 시작된 지 오래되지 않았다"라며 "카카오모빌리티 조차도 수익단계에 도달 못했고 여러 실험을 통해서 좋은 사례를 만들어내는 과정에 있다. 책임감 있게 좋은 사례를 만들어내도록 각고의 노력을 하겠다"라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr