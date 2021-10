LG시그니처, 이탈리아 명품 가구 브랜드와 파트너십 확대

[아시아경제 우수연 기자]LG전자 초프리미엄 가전 브랜드 LG 시그니처가 이탈리아의 명품 가구 브랜드 '몰테니앤씨(Molteni&C)'와 파트너십을 확대한다고 7일 밝혔다.

LG전자는 지난해 말 몰테니앤씨와 향후 3년간 마케팅, 전시, 제품 개발 등을 협력하기 위해 업무 협약(MOU)을 맺은 바 있다. 몰테니앤씨는 1934년 안젤로 몰테니가 창업한 명품 가구 브랜드이며 본사가 있는 이탈리아를 포함해 프랑스, 미국 등 23개 국가에서 530여개 매장을 운영하고 있다.

LG전자는 올해부터 몰테니앤씨가 주관하는 럭셔리 주택사업 프로젝트에 참여한다. 이미 해당 프로젝트를 통해 가구, 건축 자재, 주방용품, 조명 관련 10여개 브랜드가 프리미엄 인테리어 시장에서 공동마케팅을 펼치고 있다.

LG전자와 몰테니앤씨는 11월 이태리 밀라노를 시작으로 해외 곳곳에 쇼룸을 마련하고 다양한 럭셔리 주택 솔루션을 선보일 계획이다. 쇼룸에는 LG 시그니처 올레드 TV뿐 아니라 프리미엄 빌트인 브랜드 '시그니처 치킨 스위트' 등 다양한 프리미엄 제품들이 설치된다.

아울러 LG전자는 최근 프랑스 파리, 이탈리아 밀라노, 미국 뉴욕 등에 위치한 몰테니앤씨 플래그십 매장에 LG 시그니처 올레드 TV를 설치하고 프리미엄 TV와 명품 가구가 조화를 이룬 라이프스타일을 선보였다. 양사는 보다 많은 글로벌 고객이 혁신적이고 럭셔리한 라이프스타일을 경험할 수 있도록 지난해 이탈리아에 있는 몰테니뮤지엄을 시작으로 체험공간을 늘리고 있다. 매장에 전시하는 LG전자 제품 라인업도 더욱 확대할 계획이다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 3,000 등락률 +2.50% 거래량 301,463 전일가 120,000 2021.10.07 10:09 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 안내로봇 'LG 클로이 가이드봇', 우수디자인 산업부 장관상 수상이달 1兆 판 外人...HMM·SK이노는 담았다LG전자, 벤츠 C클래스에 '車의 눈' ADAS 전방카메라 공급 close 는 올해 초 국내 서울시 강남구 청담동과 논현동에 있는 복합문화공간 '시그니처 키친 스위트' 쇼룸에도 몰테니앤씨의 가구와 LG 시그니처 제품을 함께 전시해 고급스럽고 실용적인 공간을 조성했다. 올해 LG전자는 매년 발간되는 몰테니앤씨 제품 카탈로그의 작업에도 함께 참여했다. 이 카탈로그는 전 세계 몰테니앤씨 매장에서 사용되며 몰테니앤씨의 프리미엄 가구 라인업은 물론 이와 조화를 이루는 LG 올레드 TV를 소개한다.

이정석 LG전자 글로벌마케팅센터장(전무)은 "이번 파트너십 확대로 보다 많은 글로벌 고객이 LG 시그니처와 함께하는 프리미엄 라이프스타일을 경험할 수 있기를 기대한다"라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr