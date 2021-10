비대면 '2021 관악 강감찬축제' 14~17일 개최

신귀주대첩 강감찬, 오마주(오늘을 마주하다)’콘셉트…역사 영웅을 축제로 마주한다... 코로나19 방역에 최우선, 온라인 축제로 개별 참여 확대

[아시아경제 박종일 기자] 전 세계가 유래 없는 팬데믹으로 코로나와의 전쟁을 치루고 있는 오늘, 1000년 전 귀주대첩의 영웅, 강감찬 장군이 이 전쟁을 이끈다면 어땠을까.

대한민국 대표 역사문화축제 ‘2021 관악강감찬축제’가 오는 14일부터 17일까지 온라인 공간에서 펼쳐진다.

관악구(구청장 박준희)가 주최, 관악문화재단(대표 차민태)이 주관하는 ‘관악강감찬축제’는 코로나19 확산을 고려해 방역을 최우선에 두고 비대면으로 진행한다.

‘신귀주대첩 강감찬, 오마주(오늘을 마주하다)’라는 콘셉트를 바탕으로 코로나19로 일상의 변화를 극복해나가고 있는 주민들에 대한 감사와 존경의 메시지를 담았다.

축제 첫 날인 10월14일 오후 7시 안국사와 별빛내린천에서 개막식을 진행,▲강감찬 장군에게 바치는 헌정시 낭송 ▲관악구 21개동 주민이 참여하는 온라인 합창 공연 ▲점등 퍼포먼스 ▲주제곡 ‘강감찬 오마주’ ▲LED 멀티미디어 퍼포먼스가 관악문화재단TV 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

또 유튜브 채널에는 다양한 시민참여형 온라인 프로그램이 준비돼 있다. ▲국민참여형 온라인 퀴즈 프로그램 ‘강감찬 골든벨 고려’(16일) ▲서울대 물리천문학부와 함께하는 천문관측 ‘낙성대 야별회’(15~16일) ▲서울시립대 이익주 교수와 함께하는 강연 프로그램 ‘마스터클래스 고려’(15일) 등을 실시간으로 만나볼 수 있다.

지역 내 예술단체와 예술가들과 함께 지역 예술의 꽃을 피우기 위한 다양한 비대면 전시와 공연 프로그램도 열린다.

‘관악인헌예술제’는 관악사진협회, 관악문인협회, 관악미술협회, 관악청년작가들과 다양한 전시 프로그램을 선보인다. 10월14일부터 11월15일까지 관악 옛 사진전 및 회원전, 관악미술협회 회원 초대전이 온라인 갤러리 360에서 개최되며, 10월14일부터 17일까지는 시화전, 관악청년작가전이 개최된다.

관악 청년예술가들과 함께하는 공연 프로그램 ‘별빛버스킹 G 랠리’는 관악을 상징하고 강감찬 장군의 흔적이 서려있는 공간에서 청년예술가들이 공연을 진행, 해당 영상을 콘텐츠로 만들어 유튜브로 송출하는 프로그램이다. ‘G’는 관악과 강감찬의 알파벳 첫 글자를 의미한다.

올해 관악강감찬축제는 시민문화기획자들이 축제 기획부터 운영까지 모든 과정에 참여하는 ‘시민주도형 축제’를 선보인다.

재단은 지난 6월부터 3개월간 관악시민문화기획학교 '우주관문 도시스쿨'을 운영해 시민문화기획자 98명을 배출했다. 이들 중 19명이 이번 축제의 기획자로 선정돼 ‘프로젝트 9472 별빛히어로즈’로 활동하고 있으며, 고려촌 테마축제, 강감찬캠핑, 강감찬GO, 신괴나리봇짐 프로젝트 등을 4일간 운영한다.

박준희 관악구청장은 “기획부터 실행까지 주민이 참여해 만든 강감찬축제는 주민의 자부심은 물론 민관협치 화합의 축제로 완성도와 의의가 더 드높다. 앞으로 서울을 넘어 대한민국을 대표하는 축제로 자리매김하겠다”고 전했다.

관악문화재단 차민태 대표는 “이번 관악강감찬축제가 코로나로 지쳐있는 구민에게 활력을 전하는 기회가 되길 바라며, 축제를 성공적으로 마무리해 문화도시 관악구가 될 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

2021 관악강감찬축제와 관련된 자세한 내용은 관악강감찬축제 홈페이지 또는 관악구청 축제지원팀으로 문의하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr