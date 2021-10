[아시아경제 박지환 기자] 정의당 대권주자인 심상정 의원과 이정미 전 대표가 오는 12일 대선 경선 결선에서 맞붙는다.

정의당은 지난 1일부터 진행된 온라인 당원투표와 ARS(자동응답서비스)·우편 투표에서 과반 득표자가 나오지 않아 12일 결선투표를 진행하기로 했다고 6일 밝혔다.

심 의원은 총 1만1828표 중 5433표(46.4%)로 1위에 올랐다. 이 전 대표는 4436표(37.9%)를 얻어 2위를 기록했다. 황순식 후보와 김윤기 후보는 각각 3위와 4위를 기록했다.

하지만 심 의원이 과반 득표에 실패하면서 1위와 2위 후보 간 결선 투표가 진행될 예정이다. 투표는 7일부터 온라인과 ARS를 통해 진행된다. 오는 12일에는 최종 후보가 선출된다.

