광주은행 "더 빠르고 편리하게" 개인뱅킹 앱 전편 개편

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)이 오는 7일 개인뱅킹 앱(App)을 전면 개편해 새롭게 출시한다.

새로워진 광주은행 개인뱅킹은 ▲안전하고 빠른 서비스 제공 ▲개인 맞춤형 금융서비스 제공 ▲이용자 중심의 심플하고, 트렌디한 디자인 적용을 가장 큰 특징으로 꼽고 있다.

'안전하고 빠른 서비스 제공'은 광주은행 개인뱅킹에 새롭게 적용되는 ‘KJ모바일인증서’는 인증비밀번호 6자리와 패턴 또는 지문인증(Face ID)을 결합하여 사용할 수 있으며, 로그인과 거래 인증 방법을 다르게 설정하여 보안을 한층 강화하고, 이체거래의 인증절차를 대폭 간소화시켰다.

이에 따라 ‘KJ모바일인증서’를 이용하는 고객은 하루 최대 1천만원까지 계좌비밀번호나 보안카드, OTP 입력 없이 인증비밀번호 6자리만으로 빠르게 이체를 할 수 있게 된다. 또한 앱실행 처리속도를 기존보다 2~3배 빠르게 획기적으로 개선하여 이용 편의성을 한층 높였다.

개인 맞춤형 금융서비스 제공은 광주은행 개인뱅킹 앱 설치 후 고객 유형에 따라 필요한 업무를 맞춤형으로 제공하여 고객은 필요한 메뉴를 일일이 찾아 헤매지 않고도 손쉽게 스마트뱅킹 서비스를 시작할 수 있다. 또한 다른은행 계좌를 홈화면 메인에 설정하여 오픈뱅킹을 더욱 편리하게 사용할 수 있게 된다.

이용자 중심의 심플하고, 트렌디한 디자인 적용 최신 트렌드를 반영한 디자인도 적용해 보다 깔금하고 직관적인 화면을 제공하고, 기본·심플·큰글씨 3가지 타입의 홈화면을 고객의 취향에 맞게 선택하여 사용할 수 있다.

이외에도 국가품질인증기관 웹와치로부터 ‘앱접근성 품질 인증’을 획득하여 장애인과 고령자 등 금융 취약계층의 편의성까지 크게 향상시켰다.

송종욱 광주은행장은 “가속화되는 금융의 디지털시대와 코로나19의 장기화로 비대면 금융이 활성화되고 있는 가운데 고객중심의 스마트한 금융생활을 지원하고, 디지털 플랫폼 경쟁력 확보를 위해 광주은행 개인뱅킹의 전면개편을 야심차게 준비했다”고 밝혔다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr