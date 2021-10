임영웅 효과 통했다?…청호 대표 된 '뉴히어로'

출시 1년만에 2만대 판매 돌파

청호나이스의 ‘청호 뉴히어로 공기청정기’가 누적 판매 2만 대를 돌파했다. 가라앉는 미세먼지 청정 필요성에 주목해 개발한 하부흡입 공기청정기로, 바닥 공기의 중요성을 소비자들에게 어필하면서 판매량이 꾸준히 증가했다는 평가다. 인기 트로트 가수 임영웅을 홍보 모델로 내세운 점도 이 제품이 청호나이스의 베스트셀러로 자리잡는 데 영향을 미친 것으로 보인다.

7일 청호나이스에 따르면 지난해 10월 출시된 ‘청호 뉴히어로 공기청정기’의 판매량이 올 9월 기준 누적 2만 대를 넘어섰다. 출시 1년 만에 2만 대가 팔리며 청호나이스의 공기청정기를 대표하는 제품으로 자리매김한 것이다.

뉴히어로 공기청정기는 바닥 공기부터 관리해야 실내 공기 질 개선이 이뤄진다는 콘셉트로 개발됐다. 제품을 바닥으로부터 약 10㎝ 띄워 하부 흡입이 가능한 구조로 설계된 것이 특징이다. 중력으로 인해 바닥에 가까울수록 가라앉는 미세먼지가 많다는 점과 하부 흡입 기능 작동 시 이 바닥 미세먼지 농도가 빠르게 감소한다는 점에 주목한 것이다.

또 360도 전 방향에서 흡입이 가능한 원통형 구조로, 흡입한 공기는 필터를 거쳐 청정한 공기로 바뀌어 상, 좌, 우 세 방향으로 나와 실내 공기질을 끌어 올린다. 실내 구석구석 미세먼지를 흡입하고 세 방향 입체 토출 방식으로 청정한 공기를 빠르게 내보내는 것이다. 집 안에서 가장 많은 시간을 보내는 바닥 공기 청정 효과에 소비자들도 공감하면서 출시 이후 줄곧 공기청정기 제품군 중 판매 선두권을 지키고 있다고 청호나이스는 설명했다.

이 제품의 선전엔 ‘임영웅 효과’도 반영됐다. 제품명을 ‘뉴 히어로’로 정한 청호나이스는 임영웅을 제품 홍보 전면에 내세웠다. 임영웅은 지난해 4월 청호나이스와 정수기, 공기청정기 제품에 대한 광고·홍보모델 계약을 체결해 활동했으며 올해도 전속모델 재계약을 하고 다양한 광고, 마케팅 활동을 진행하고 있다.

생활가전 제품 주 구매 층인 여성 소비자들에게 폭넓은 인기를 얻고 있는 그는 그동안 뉴히어로 공기청정기를 비롯해 언택트 얼음정수기, 살균 얼음정수기 등 주요 제품 모델로 나서 소비자들에게 청호나이스 제품이 친숙하게 다가가는 데 기여했다. 실제로 올해 청호나이스의 얼음 정수기 판매는 지난해 대비 약 30% 증가했다. 정수기 판매 급증의 여러 요인 가운데 임영웅 효과도 있다는 게 회사의 설명이다.

청호나이스 관계자는 "청호 뉴히어로 공기청정기는 실제 가정에서 많은 시간을 보내는 바닥 공기까지 관리한다"며 "전속모델을 활용한 다양한 마케팅 활동을 통해 우수한 제품을 소비자들에게 알릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr