푸본현대, 법인·개인사업자 대상 '경영인정기보험' 판매

[아시아경제 오현길 기자] 푸본현대생명은 법인이나 개인사업자 대표를 대상으로 '맥스 위대한 경영인 정기보험'을 판매한다고 6일 밝혔다.

정기보험으로 해지환급금 산정시 고정된 금리(금리확정형 연복리 2.6%)를 적용하여, 보험가입시 적용된 이율이 만기시까지 변동 없는 것이 특징이다. 계약일로부터 7년과 10년 경과 시점에 장기유지보너스 적립금이 추가로 적립된다.

보험금 체증형(10%체증, 15%체증, 20%체증)으로 가입할 경우, 가입 10년이후부터 만기시까지 매년 사망보험금이 증액된다.

또 종신전환특약, 연금전환특약을 통해 경영인을 위한 노후 맞춤설계가 가능하다. 종신전환특약 선택 시, 보험만기와 관계없이 종신까지 사망보험금을 보장하므로 상속세 재원으로 활용할 수 있다.

연금전환특약을 선택하면 경영에서 은퇴하는 시점에 해지환급금을 연금으로 전환하여, 은퇴자금으로 사용할 수 있다.

가입 나이는 20세부터 70세까지이고, 보험기간은 90세까지다. 보험료 납입기간은 20년납 또는 전기납이며, 보험금 체증유형에 따라 기본형과 체증형(10%, 15%, 20%) 중 선택할 수 있다.

유병력자도 간편가입을 통해 30세부터 70세까지 가입이 가능하다.

40세 남자가 가입금액 1억원으로 90세만기, 전기납, 기본형으로 가입할 경우 월 보험료는 14만3000원이다.

푸본현대생명 관계자는 "경영인에게 발생할 수 있는 위험에 안정성을 더하고, 노후설계와 자산 증가에 따른 상속세 증가도 대비할 수 있는 상품"이라고 말했다.

