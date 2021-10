이재명 측 "靑 '엄중하게 지켜본다'는 늘 쓰는 표현일 뿐"

민형배 "'특검 거부하는 쪽' 아니라 '돈 받은 쪽'이 범인"

[아시아경제 김서현 기자] '대장동 의혹'과 관련해 청와대가 "엄중하게 생각하고 지켜보고 있다"는 반응을 내놓은 것에 대해, 이재명 캠프가 "늘 쓰는 표현으로 특별한 의미가 담겨 있는 것 같지 않다"며 선을 그었다.

5일 밤 이재명 캠프 전략본부장을 맡고 있는 민형배 더불어민주당 의원은 CBS라디오 '한판 승부'에 출연해 청와대 핵심 관계자의 말에 대해 "청와대가 '엄중하게 보고 있다'는 건 큰 사건이 벌어지면 늘 쓰는 그런 표현"이라고 지적했다.

이어 "지금 수사가 시작됐고 드러나야 할 사실들이 아직 드러나지 않았다"며 "대장동 의혹은 '화천대유 국민의힘 게이트'로, 이게 이재명 지사에게 불리할 것이라고 하는 것은 (국민의힘의) 희망사항이거나 그렇게 프레임을 몰고 가고 싶은 쪽의 의견"이라고 말했다.

민 의원은 "이 문제는 이른바 불로소득, 개발이익이 어디로 갔느냐인데 그 돈이 최종적으로 도달한 곳, 돈을 놔둔 곳, 돈을 거래한 사람들이 이번 의혹의 책임자"라며 "'특검을 거부하는 쪽이 범인'이 아니라 돈 받은 쪽이 범인"이라고 주장했다.

그러면서 "이재명 당시 시장은 돈을 받을 수도 없고 받을 이유도 없었다"라며 "자꾸 이재명 지사가 관여했을 것, 부당하게 얻은 이익을 어떤 방식으로든 확보했을 것이라고 연결하는 그 과정 자체가 잘못된 것"이라고 강조했다. 이어 "전제가 잘못됐으니까 전망도 잘못 나오는 것"이라고 덧붙였다.

한편 민 의원은 대장동 논란으로 "(지지율이 떨어지는) 변수는 없을 것 같고 요즘 조사 결과, 지표들을 보니까 당내 지지율이 점점 더 올라가고 있다"며 "이재명 후보에 대한 결집 효과가 더 두드러지게 나타나는, 이른바 밴드웨건 효과라는 게 작동하는 것 같다"고 확신에 찬 모습을 보이기도 했다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr