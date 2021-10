광주시 '빛고을국민안전체험관' 이용 신청 접수

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시는 오는 19일 개관을 앞둔 ‘빛고을국민안전체험관’ 이용 신청을 접수받고 있다고 5일 밝혔다.

북구 오치동에 마련된 빛고을국민안전체험관은 8개 체험구역에 23개 체험시설로 구성됐다.

체험 프로그램은 ▲지하 1층 어린이안전 ▲1층 자연재난 대응관·산악안전·호우안전·지진안전 ▲2층 사회재난 대응관·화재안전·생활안전 ▲3층 응급안전·학생안전 등이다.

프로그램은 지하 1층 어린이안전의 경우 하루 4회, 나머지는 각각 5회씩 예약제로 운영된다. 각 체험은 구역별로 20명 이하로 진행된다.

단,코로나19 방역지침에 따라 사회적 거리두기 단계별로 체험 횟수와 인원은 조정될 수 있다.

체험관 이용은 매주 월요일(월요일이 공휴일인 경우 다음날)과 신정(1월1일), 설·추석 연휴를 제외하고는 매일 정상 운영된다.

신청은 예약일 기준으로 당월 및 익월까지 가능하며 빛고을국민안전체험관 홈페이지와 전화, 방문 등을 통해 가능하다.

이동영 빛고을국민안전체험관장은 “정식 개관일인 19일 이전 시범운영 기간에도 예약을 통해 체험관 이용이 가능하다”며 “50여 명의 체험관 직원들이 수준 높은 안전체험 교육 행정서비스를 제공하기 위해 준비를 하고 있는 만큼 많은 시민들이 관심을 가져주길 바란다”고 말했다.

한편, 광주시는 코로나19가 종식돼 체험관이 정상 운영되면 하루 최대 900명, 연간 27만명이 체험할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr