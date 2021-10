'작품의 가치, 신뢰를 같이' 주제로 지침 등 제작

문화체육관광부와 예술경영지원센터는 4일부터 '작품의 가치, 신뢰를 같이'를 주제로 미술품 유통과 감정에 관한 인식개선 캠페인을 진행한다. 미술시장에 접근하는 창작자와 유통관계자, 소비자가 미술품 유통구조를 쉽게 이해할 수 있도록 미술품 감정방법, 작품 관리 및 보존 등을 안내한 지침을 제작해 사회관계망서비스(SNS), 미술 잡지 등에 제공한다. 미술시장과 유통에 대해 쉽게 설명한 영상 콘텐츠도 제작해 유튜브 등에 공개한다. 미술시장에 익숙한 전문가들을 위한 프로그램도 마련한다. 한국미술협회, 한국화랑협회와 함께 토론회, 교육 프로그램 등을 진행해 미술시장의 신뢰를 회복하고 성장을 도모하는 방향을 논의한다. 참여방법 등 자세한 내용은 예술경영지원센터와 한국화랑협회 누리집 참조.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr