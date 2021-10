이재명 28.3% vs 윤석열 28.0%… '대장동 정국' 속 접전

KSOI-TBS 의뢰 여론조사 결과

격차 2.9%P→0.3%P 좁혀

[아시아경제 박준이 기자] 차기 대권주자 선호도 조사에서 여권 주자인 이재명 경기도지사와 야권 주자인 윤석열 전 검찰총장이 접전을 이어가고 있다는 여론조사 결과가 나왔다.

4일 한국사회여론연구소(KSOI)가 TBS 의뢰로 지난 1~2일 전국 만 18세 이상 1006명을 대상으로 조사한 결과 이 지사는 28.3%, 윤 전 총장은 28.0%를 각각 기록했다.

이 지사는 한 주 전보다 1.7%포인트 하락했고 윤 전 총장은 0.9%포인트 상승하면서 두 후보 간 격차는 2.9%포인트에서 0.3%포인트로 좁혀졌다.

홍준표 국민의힘 의원이 16.7%, 이낙연 더불어민주당 전 대표가 11.9%로 뒤를 이었다.

이어 추미애 전 법무부 장관이 2.3%, 유승민 전 의원이 2.0%, 최재형 전 감사원장이 1.8%, 안철수 국민의당 대표가 1.7%, 심상정 정의당 의원이 1.3%, 박용진 민주당 의원이 0.9%이었다.

범진보권 대선후보 적합도에서는 이 지사가 31.9%, 이 전 대표가 22.2%, 박 의원이 7.1%, 심 의원이 3.9%, 추 전 장관 3.6% 등으로 나타났다.

범보수권 대선후보 적합도에서는 홍 의원이 29.8%, 윤 전 총장이 29.6%, 유 전 의원이 11.2%, 안 대표 3.0% 등으로 조사됐다.

이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr