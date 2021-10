[2021 국감]"소비자원 리콜 권고 조치, 네이버 등 온라인 플랫폼에 집중"

[아시아경제 강나훔 기자] 한국소비자원의 리콜(결함 시정) 조치가 네이버와 11번가 등 온라인 플랫폼 사업자에 집중된 것으로 나타났다.

3일 국회 정무위원회 소속 김한정 더불어민주당 의원이 한국소비자원으로부터 제출받아 분석한 자료에 따르면 최근 5년간(2017년~2021년 8월까지) 리콜 권고 상품 수는 총 987건이었다. 올해는 8월 기준 229건의 리콜 권고가 내려져 지난해 전체인 221건을 이미 넘어섰다.

이중 플랫폼 사업자에 대한 리콜 건수는 지난 5년간 512건이 발생했고, 올해 8월까지는 166건이 발생했는데 이는 지난해 98건에 비해 급증한 것이다.

네이버가 340건으로 가장 많았고 11번가(168건), 쿠팡(156건), 이베이코리아(135건), 인터파크(82건) 순이었다. 특히 리콜 권고 대부분이 해외 배송 상품인 것으로 파악됐다.

김 의원은 "온라인 플랫폼으로 소비자들의 해외상품 접근성이 높아지면서 해외배송상품으로 인한 피해도 증가했다"며 "온라인 플랫폼 사업자들이 해외배송상품 입점 시 상품에 대해 꼼꼼히 검토하는 등 소비자 보호 에 더한층 노력해야 한다"고 말했다



