묻지마 폭행 당한 태권도 관장, 아이들 응원 편지에 '위로'

[아시아경제 황수미 기자] 학생들 앞에서 취객으로부터 묻지마 폭행을 당한 부산의 한 태권도장 관장이 학생들에게 받은 응원편지를 공개했다. 관장은 폭행 사건 이후 힘들었던 몸과 마음을 이 편지로 위로 받고 있다고 전했다.

관장 A씨는 지난 1일 온라인 커뮤니티 보배드림에 '폭행 당했던 태권도 관장입니다. 큰 관심과 사랑 정말 감사합니다'라는 제목의 글을 올렸다.

A씨는 "폭행 사건으로 몸과 마음이 너무나 힘들다"면서도 "저를 걱정해주는 우리 사랑스러운 아이들이 작성해 준 손편지에 감동을 받았다"며 말문을 열었다.

그러면서 A씨는 자신이 직접 학생들로부터 받은 손편지들을 공개했다.

한 학생은 편지에서 "뉴스를 보고 굉장히 속상했다. 맞고만 있었다는 것에 화가 났고 관장님 입장에서 분할 것 같았다"며 "관장님 항상 응원한다"고 했다.

또 다른 학생은 "관장님이 맞은 게 다시 봐도 끔찍하다. 대한민국 법만 아니면 그 아저씨가 잘못했다고 빌 정도인데 관장님 정말 고맙다"며 마음을 전했다.

관장 A씨의 침착한 대응에 대한 감사의 마음도 이어졌다. 한 학생은 "관장님 놀라셨을 것 같은데도 대처를 침착하게 잘하시고 방어를 잘하셔서 크게 다치지 않으셨다. 정말 멋졌다"고 했다.

이어 "저희를 생각하면서 참았다고 하시니 너무 감동 받았고 저희를 보호해주신 것 너무 감사드린다"고 덧붙였다.

아울러 A씨는 묻지마 폭행을 당한 이후 여전히 후유증에 시달리고 있다고 전하기도 했다. 그는 "밤새 잠을 잘 수도 없었다. 불안감, 공포감, 자괴감이 밀려오면서 하루를 꼬박 지새웠다"며 "살면서 처음으로 정신의학과에서 진료를 받았다"고 했다.

이어 "집사람 앞에선 정말 괜찮은 척 강한 척을 하면서 버텼지만 정신과 선생님의 '무슨 힘든 일 있으신가요?' 그 한마디에 감정이 북받쳐 하염없이 눈물을 흘렸다"고도 했다.

앞서 A씨는 지난달 29일 오후 4시10분쯤 부산 북구 태권도장 건물 앞에 세워둔 차량 근처에서 한 남성으로부터 묻지마 폭행을 당했다. 당시 차량 안에는 수업을 마친 학생들이 타고 있었다.

경찰 조사에 따르면 이 남성은 술에 취한 상태로 A씨에게 일방적으로 시비를 걸며 주먹으로 A씨 얼굴을 수차례 때렸다. 하지만 A씨는 거듭된 폭행에도 학생들의 피해를 우려해 맞대응하지 않았다.

신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 폭행한 남성을 현행범으로 체포했다. 이 남성은 당시 술을 마시고 길을 지나가다가 A씨의 모습이 마음에 들지 않는다는 이유로 폭행을 행사한 것으로 알려졌다.

