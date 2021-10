[포토] "유럽여행 대신" … 신세계百 강남점에서 만나는 이탈리아

[아시아경제 조인경 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 254,500 전일대비 9,000 등락률 -3.42% 거래량 66,513 전일가 263,500 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 신세계 손영식 대표, 화려한 복귀 … 이마트는 외부인재 대거 수혈신세계그룹, 대규모 임원인사 단행…백화점부문 조직 수장 5인 교체(종합)신세계 대표 손영식 내정…백화점 부문 5개 조직 수장 교체 close 백화점 강남점이 이달 17일까지 11층 S가든을 '이탈리아 골목투어'를 체험할 수 있는 공간으로 운영한다고 3일 밝혔다.

신세계 백화점은 코로나19 장기화로 여행에 대한 갈증이 커진 고객들을 위해 S가든 입구부터 로마의 테르미니 기차역을 재현했다. 또 S가든 곳곳에 베네치아 수로, 토스카나주 시에나의 캄포 광장 마켓 등 이탈리아 현지의 느낌을 고스란히 담은 포토존 등을 마련했다.

저녁에는 미켈란젤로 광장의 장미정원을 LED 장미로 구현해 연인이나 가족 간 의미 있는 시간을 보낼 수 있도록 준비했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr