바이든, 韓 등 30개국에 랜섬웨어 대응 회의 소집

[아시아경제 조유진 기자] 미국 백악관이 랜섬웨어, 가상화폐 관련 사이버 범죄에 대응하기 위해 한국을 포함해 30개국이 참석하는 화상 회의를 연다.

1일(현지시간) 주요 외신에 따르면 조 바이든 대통령은 이날 성명에서 사이버 범죄 퇴치, 법집행 협력 개선, 암호화폐의 불법적 사용 저지, 이들 문제에 대한 외교적 관여 등을 논의하는 회의를 이달 중 열 계획이라고 밝혔다.

백악관 국가안보회의(NSC)가 주관하는 이 회의는 '반(反) 랜섬웨어 이니셔티브'라는 이름으로 열린다.

한국도 참가 대상인 것으로 알려졌으나, 참여국과 회의 일정 등은 구체적으로 공개되지 않았다.

미 NSC는 지난달 9일 한미가 랜섬웨어 워킹그룹 첫 회의를 열어 사이버 범죄 퇴치 협력 방안을 논의했다고 밝힌 바 있다.

이번 회의는 올 들어 미국 기업이 일련의 사이버 공격을 받고 바이든 행정부가 사이버 안보 대응을 정책 우선순위로 둔 상황에 소집된다.

미 육류 가공업체인 JBS SA는 러시아와 연계된 것으로 추정되는 범죄조직의 랜섬웨어 공격을 받았고, 미 최대 송유관 회사인 콜로니얼 파이프라인은 동유럽에 근거지를 둔 것으로 보이는 해커 집단의 공격을 받아 큰 피해가 발생했다.

